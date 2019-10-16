شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من عصام الحضرى بعد دخوله موسوعة جينيس 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عصام الحضرى أسطورة منتخب مصر على تواجده بكتاب موسوعة جينيس للأرقام القياسية لعام 2020 برقم قياسى دولى على الرغم من غيابه عن المنتخب الوطنى.

وتواجد الحضرى برقمه القياسى الذى سجله مع الفراعنة فى كأس العالم 2018 كأكبر لاعب يشارك فى بطولات كأس العالم عندما سجل حضوره فى مباراة مصر والسعودية فى المونديال الأخير بروسيا.

وأعرب السد العالى، فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، عن سعادته البالغة بالتواجد ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية، مؤكدًا أن هذا الأمر نتاج جهد بذل فى الفترة الماضية، لافتًا إلى أن دخوله الموسوعة يعد بمثابة جنى الثمار.

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وتابع الحضرى حديثه أن الدخول فى موسوعة جينيس سيضاف فى سجل تاريخه، خاصة أنه نجح فى تحقيق العديد من الإنجازات والألقاب غير المسبوقة فى عالم كرة القدم.

وأضاف الحارس الأسطورى للفراعنة أنه ينتظر تواصل القائمين على العمل بموسوعة جينيس من أجل استلام الشهادة الخاصة بدخوله ضمن أساطير العالم.

وسجل الحضرى رقمه القياسى فى سن 45 عاما و161 يوما ليحطم الرقم القياسى السابق للحارس الكولومبى فريد موندراجون، الذى شارك بعمر 43 عاما وأربعة أيام بكأس العالم 2014 بالبرازيل.