شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يجتمع مع فايلر وعبد الحفيظ فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى جلسة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة قبل انطلاق مران الفريق المسائي اليوم الأربعاء، بمقر النادي بالجزيرة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة فى الدوري العام والمقرر اقامتها يوم 23 أكتوبر الجاري على ملعب الأخير، وذلك بعد تأجيل مباراة الزمالك التي كان من المفترض اقامتها يوم السبت المقبل.

ويناقش الخطيب مع عبد الحفيظ وفايلر خطة الاستعداد للمرحلة المقبلة، وبحث طلبات جهاز الكرة لتلبيتها، بالإضافة لبحث كيفية استغلال فترة توقف بطولة الدوري خلال المرحلة المقبلة بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبي.