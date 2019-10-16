شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يوضح صعوبة إقامة معسكر مبكر للمنتخب فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى بقيادة حسام البدرى فى اجتماعه اليوم بمقر اتحاد الكرة المشاكل والأزمات التى تواجه استعداداته لمواجهة منتخبى كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وحصر حسام البدرى مع أفراد جهازه المعاون، محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، المعوقات الخاصة بإقامة معسكره التدريبى المقبل، لمحاولة تلاشيها لإمكانية الاستفادة من فترة توقف الدورى يوم 28 أكتوبر الجارى، بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بتقديم معسكر الفريق وبدء استعداداته للمرحلة المهمة خلال شهر نوفمبر.

وتكمن هذه المعوقات بعدم وجود اللاعبين المحترفين فى معسكر المنتخب قبل 11 نوفمبر وهى بداية فترة الأجندة الدولية، وبالتالى يتأكد غيابهم عن الانضمام لتجمع الفريق قبل هذا الموعد وحضورهم على المعسكر الختامى قبل مواجهة كينيا بـ3 أيام فقط، بالإضافة إلى ارتباط فريق بيراميدز بمشاركته الأفريقية وخوضه لمباراة العودة أمام بطل تنزانيا يوم 3 نوفمبر ومعه المصرى البورسعيدى، الذى يشارك فى نفس البطولة وكذلك ارتباط الإسماعيلى بمباراته المؤجلة بالدورى مع طنطا يوم 10 نوفمبر.

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وتكمن المشكلة الأساسية بتحديد الفترة من أول نوفمبر حتى 9 لخوض منافسات الأدوار الأولى لأندية الدورى الممتاز بمسابقة كأس مصر.

ويسعى البدرى مع مدير المنتخب محمد بركات لحل كل هذه الأمور لرغبته فى بدء معسكره التدريبى وخوضه لمباراة تجريبية باللاعبين المحليين خلال هذه المدة لمحاولة تجهيز لاعبيه بالشكل المطلوب، لاسيما أن الجهاز الفنى ما يزال فى حاجة للوقت لهضم اللاعبين طريقة لعبهم وتصحيح المسار فى سبيل إعادة المتتخب بالشكل الذى يتمناه الجهاز الفنى والجماهير

كما حدد الجهاز الفنى خلال اجتماعه خطط متابعته للاعبين فى منافسات الدورى تمهيدا للإعلان عن قائمته المحلية، وحصر حسام البدرى مع أفراد الجهاز المعاون عدد اللاعبين المحترفين فى منتخب كينيا للبدء فى داسته ومشاهدة شرائط فيديو لمباراته للوقوف على آخر مستجدات استعداداته.