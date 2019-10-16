نشرة أخبار سوبر كورة.. تأجيل القمة يشعل الدورى.. والحضري فى موسوعة جينيس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، إستيائه من قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك لأجل غير مسمى، ما جعل بعض الآندية مثل المقاولون و أسوان وسموحة والزمالك ترفض تعديلات الجدول وترفض الالتزام بمواعيد مبارياتها المعدله هذا الاسبوع مما يسبب فوضى فى نظام بطولة الدورى هذا الموسم.

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