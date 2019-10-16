شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك جاهز لمواجهة الأهلي في أي وقت وأي مكان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جاهزية فريقه لمواجهة نظيره الأهلي ببطولة الدوري الممتاز في أي وقت وأي مكان .
وجاءت تصريحات منصور بعدما عقد جلسة مع اللاعبين مساء أمس وطالبهم خلالها بالفوز على النادي الأهلي والتركيز في مشوارهم بالبطولة، كما قام بصرف مستحقاتهم لتوفير المناخ المستقر للفريق لمواصلة الانتصارات .
يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن تأجيل مباراة القمة التي كان مقررًا لها السبت المقبل بالجولة الرابعة من بطولة الدوري لدواعٍ أمنية .
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