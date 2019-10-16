شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يرفض فايلر الجلوس على الدكة خلال وديات الأهلى؟.. سوبر كورة يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة العديد من الكواليس والأسرار الخفية التى لم يتحدث عنها أحد خلال ودية الأهلى الأخيرة أمام نادى الإعلاميين، التى حسمها الأحمر بهدف وحيد فى إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك، قبل تأجيل مباراة القمة وعدم إقامتها السبت المقبل.

الملفت للنظر أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، له طقوس معينة خلال المباريات الودية، وهو ما كشفته ودية الإعلاميين خلال الساعات الماضية، أبرزها رفض المدرب السويسرى التواجد فى مقاعد البدلاء خلال المباراة.

وخاض الأهلى ودية الإعلاميين فى إطار الاستعدادا لمواجهة الزمالك، قبل اتخاذ اتحاد الكرة قرارا بتأجيل مباراة القمة، لأسباب أمنية، ليعيد الجهاز الفنى للقلعة الحمراء، إعادة حساباته مرة أخرى.

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