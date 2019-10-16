شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار البحرينية سلوى عيد من بين أفضل 11 رياضية فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

إنجاز جديد حققته البطلة العالمية سلوى عيد ناصر بعد مشاركتها المتميزة مؤخرا في بطولة العالم لألعاب القوى للرجال والسيدات، باختيارها ضمن قائمة أفضل 11 رياضية لهذا العام 2019 من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى (IAAF) ، حسبما نشرت صحيفة الايام البحرينية .

ويأتي اختيار سلوى عيد بعد فوزها بالمركز الأول والميدالية الذهبية لسباق 400 متر سيدات في بطولة العالم وتحقيقها لثالث افضل زمن في تاريخ السباق (48:14 ثانية)، وهي الممثلة الوحيدة للقارة الآسيوية من بين جميع المرشحات.

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وتضم قائمة المرشحات كلا من الكينية بياتريس تشيبكويتش (سباق الحواجز) والجامايكية شيلي-آن فريزر-برايس (100 متر) والبريطانية كاتارينا جونسون-تومسون (هيبتاثلون) واللاعبة المستقلة ماريا كوتشينا (الوثب العالي) والألمانية ماليكا ميهامبو (الوثب الطويل) والبحرينية سلوى عيد ناصر (400 متر) والكينية هيلين أوبيري (خمسة آلاف متر) والفنزويلية يوليمار روخاس (الوثب الثلاثي)، العداءة الهولندية سيفان حسن ( 1500 متر و10 آلاف متر)، الأمريكية دليلة محمد (سباق 400 متر حواجز)، العداءة الكينية بريجيد كوسجي (ماراثون).

ووفقا لنظام الاتحاد الدولي لألعاب القوى فإن قائمة المرشحات ستتقلص إلى 3 رياضيات على أن يتم إختيار إحداهن فقط للتصويت على أفضل رياضية في العام الجاري 2019، وسيقام حفل جوائز الاتحاد الدولي في مدينة موناكو الفرنسية بشهر ديسمبر المقبل.

ويعتبر اختيار سلوى عيد ضمن قائمة افضل 11 رياضية على مستوى ألعاب القوى امتداد لمشوارها الحافل بالإنجازات والنجاحات، بالإضافة إلى اختيارها كثاني افضل رياضية في بطولة العالم لألعاب القوى التي اختتمت في الدوحة مؤخراً.