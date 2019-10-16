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شكرا لقرائتكم خبر عن على عيد يشكو بتروجت للجبلاية بسبب 567 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم على عيد لاعب بتروجت السابق، بشكوى ضد ناديه لاتحاد الكرة المصرى، بسبب التأخر فى الحصول على مستحقاته المالية، بعد رحيله عن الفريق البترولى فى نهاية موسم 2018 / 2019.
وجاء نص الشكوى التى تقدم بها على عيد لوليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية، كالتالى:
إننى متعاقد مع نادى بتروجت بعقد مدته ثلاثة مواسم تبدأ من موسم 2017 - 2018 وينتهى بنهاية موسم 2019 - 2020، والموقع بتاريخ 16/ 8/ 2017، وتم انهاء التعاقد من طرف النادى نهاية موسم 2018 -2019 دون أخذ مستحقاتى كاملة، والتى تبلغ 567742 جنيهًا.
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