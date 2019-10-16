شكرا لقرائتكم خبر عن النبراوى ومنسى يوقعان عقود بطولتى العالم للإسكواش ومصر الدولية بنظام تذكرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد النجاح المبهر لتجربة تذكرتي، تقرر توزيع تذاكر بطولة العالم للإسكواش للسيدات التي تستضيفها أهرامات الجيزة خلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري حتى الأول من نوفمبر، بنظام تذكرتي.

ووقع منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة تذكرتي العقود مع عمرو منسي المشرف على تنظيم البطولة، والمشهود له بالكفاءة الكبيرة في مجال تنظيم البطولات العالمية، لما يملكه من بعد نظر ورؤية تسويقية كبيرة، وهو ما ظهر في تنظيمه لبطولة الجونة ومهرجان الجونة وغيرها من البطولات والاحتفالات الإقليمية والعالمية التي شهد لها الجميع بالنجاح المبهر.

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وتقام على هامش بطولة العالم بطولة مصر الدولية للرجال، وتضم البطولتان أفضل لاعبى الإسكواش العالميين من السيدات والرجال، مثل على فرج المصنف الأول عالميًا للرجال ورنيم الوليلى المصنفة الأولى للسيدات لاعبي وادى دجلة، بالإضافة إلى نور الشربينى بطلة العالم والمصنفة الثانية ومحمد الشوربجى المصنف الثانى لرجال الإسكواش.