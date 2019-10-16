شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: إيهاب جلال لم يطلب الاستغناء عن محمود حمد رغم الغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادى المصرى، عدم وجود نية لدى مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية، للاستغناء عن محمود حمد لاعب الفريق الذ تعرض لعقوبة الأسبوع الماضى من الجهاز الفنى للفريق بقيادة إيهاب جلال.

كان إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى قرر تغريم محمود حمد 50 ألف جنيه غرامة وخوضه التدريبات مع الناشئين لمدة شهر بعد طرده فى مباراة وادى دجلة الودية.

Advertisements

وقال طارق هاشم إن الجهاز الفنى لم يطلب الاستغناء عن اللاعب، واكتفى فقط بتوقيع الغرامة والعقوبات وفقا للائحة الفريق، ترسيخا لمبدأ الثواب والعقاب داخل الفريق، وبالتالى فلا توجد نية أو تفكير لدى مجلس الإدارة فى عرض اللاعب للبيع، خاصة أن محمود حمد من اللاعبين المهمين داخل فريق المصرى البورسعيدى.

واختتم طارق هاشم تصريحاته مؤكدا أن الجهاز الفنى للفريق يسعى لبناء فريق قوى ينافس على البطولات خلال الموسم الجارى، وكذلك تقديم صورة مشرفة لفريق المصرى فى الكونفيدرالية الأفريقية بعد تأهل الفريق إلى دور الـ32 مكرر فى البطولة.

يذكر أن المصرى سيلتقى غدا مع فريق مصر المقاصة ضمن مباريات الأسبوع الـ4 للدورى، ويحتل الفريق البورسعيدى المركز السابع فى جدول الترتيب برصيد 4 نقاط من 3 مباريات خاضها فى الدورى.