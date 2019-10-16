شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يعترض على تعيين محمد معروف لمباراته مع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الاستياء والغضب لدى لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاصة ولدى الجهاز الفنى للفريق بعد قرار لجنة الحكام الرئيسية بتعيين الحكم محمد معروف لإدارة مباراة المقاصة أمام المصرى البورسعيدى المقرر إقامتها غدا فى الأسبوع الرابع بالدورى.

وأبدى مسئولو المقاصة تخوفهم من الحكم محمد معروف قبل المباراة، خاصة أن العلاقات متوترة بين اللاعبين والجهاز وبين الحكم بعد مباراة المقاصة مع الزمالك والتى أدارها نفس الحكم بدور الثمانية لبطولة كأس مصر الشهر الماضى، وتغاضى عن احتساب ضربتى جزاء للفريق بشهادة خبراء التحكيم وبشهادة كل المحللين فى استديوهات التحليل، وتسبب فى خروج المقاصة من البطولة.

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وقال وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة : المقاصة يسجل اعتراضه رسميا على إدارة الحكم معروف لمباراة المصرى، خاصة أنه على علاقة متوترة مع لاعبى وجهاز المقاصة، بعدما اعترضنا عليه بشدة أثناء مباراة الزمالك لتغاضيه عن احتساب ضربتى جزاء، ولا شك أن علاقة الحكم مع لاعبى المقاصة ستكون متأثرة بأحداث مباراة الزمالك بالكأس، وسيولد قلق وتوتر لدى لاعبى المقاصة ما يؤثر على أدائهم ولا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح هويدى لا نعترض على التحكيم المصرى، ولا نوجه أى اتهامات للحكم محمد معروف، لكن بالتأكيد إدارته لمباراة المصرى ستجعل قراراته تتأثر بأحداث لقاء الزمالك، وبالتالى سيؤثر سلبا على أداء لاعبى المقاصة، ما يهدد بإفساد المباراة أو حدوث أخطاء جسيمة، وهو ما نحذر منه ونطالب لجنة الحكام بسرعة اتخاذ قرار مناسب لتفادى أحداث تسىء للحكم وللاعبين وللبطولة كلها.