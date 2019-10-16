شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بسام ينضم لبعثة المنتخب العسكرى فى الصين الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل فى السابعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة الواحدة فجراً بتوقيت الصين محمد بسام حارس مرمى المنتخب العسكرى لكرة القدم لمدينة وهان الصينية للمشاركة مع المنتخب العسكرى فى منافسات كأس العالم العسكرية.

واتفق الجهاز الفنى لمنتخب مصر العسكرى بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس مع حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر على الإبقاء على محمد بسام حارس المرمى مع الفراعنة للمشاركة فى ودية بتسوانا التى انتهت بفوز المنتخب الوطنى بهدف دون رد ليغيب اللاعب عن المواجهة الأولى لمنتخب مصر العسكرى التى أقيمت صباح اليوم الأربعاء مع اليونان وانتهت بالتعادل السلبى فى كأس العالم العسكرية المقرر إقامتها بالصين فى الفترة من 16 حتى 29 أكتوبر الجارى، وتقرر أن يلحق محمد بسام ببعثة المنتخب العسكرى عقب ودية بتسوانا ليكون جاهزاً للمشاركة فى المباراة الثانية أمام عمان والمقرر لها الخامسة فجر الجمعة بتوقيت القاهرة.

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة ، سيرجيو فارياس مدير فنى ، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال ، محمود عبد الغنى مترجم ، يسرى عرفان مدير إدارى ، محمد مختار مدير شئون اللاعبين ، محمد عبد الرحمن طبيب ، محمد عادل حكم ، تحسين أبو السادات حكم.