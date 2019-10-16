شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يدرس المنافسين ويعلن قائمته 28 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثف شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى وجهازه المعاون جهودهم لجمع المعلومات الخاصة بالمنتخبات المشاركة فى بطولة الأمم الأفريقيه للشباب تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، المؤهلة فى الوقت نفسه لاولمبياد طوكيو 2020 خاصة المنتخبات التى تقع فى مجموعة مصر وهى مالى والكاميرون وغانا.
ونجح الجهاز الفنى فى تجميع بيانات مكثفة وعدد من المباريات، ويقوم جميع أفراد الجهاز الفنى بدراستها جيدا والتعرف على نقاط القوه والضعف فى كل فريق وأبرز العناصر المميزة التى يجب فرض رقابة مشددة عليها.
وقال شوقى غريب إن متابعات الجهاز الفنى للمنافسين ليست وليدة اليوم، لكنها منذ بداية التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، مشيرا إلى أن المنتخبات التى تأهلت فعليا كنا نتابعها باعتبارها أبرز المرشحين.
وشدد غريب على أنه رغم قوة وشراسة المنافسين إلا أن ثقته كبيرة فى لاعبى المنتخب الأولمبى وقدرتهم على الظهور بشكل مشرف يرضى الملايين من عشاق كرة القدم المصرية، وأنه لمس فى المعسكر الأخير تصميم جميع اللاعبين على تحقيق الإنجاز.
ومن المقرر أن يكشف الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى الستار عن قائمة الـ21 لاعبا التى ستشارك فى البطولة يوم 28 أكتوبر الحالى، ولن يتم حسم موقف القائمة إلا بعد انتهاء جميع مباريات الدورى الممتاز.
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