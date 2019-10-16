شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يُفكر الأهلى فى الاستغناء عن صالح جمعة خلال يناير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال صالح جمعة لاعب الأهلى محل اهتمام الكثير من الجماهير وخبراء اللعبة ومسئولى القلعة الحمراء بسبب عدم مشاركته مع الفريق خلال الفترة الماضية، لاسيما أن هناك أنباء خرجت حول إمكانية رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء فى يناير المقبل، وهو ما نرصده خلال التساؤلات التالية:

س: ماذا عن علاقة فايلر المدير الفنى للأهلى بـ"صالح جمعة"؟

ج: قد لا تكون العلاقة فى أفضل حالاتها بين المدير الفنى للفريق واللاعب، ربما بسب عدم ظهور اللاعب بشكل جيد فى الفترة الأولى من قيادة فايلر للأهلى لكن الأمور تحسنت مؤخراً إلى حد ما.

س: كم دقيقة شارك فيها صالح جمعة مع الأهلى تحت قيادة فايلر؟

ج: لم يُشارك صالح جمعة مع الأهلى تحت قيادة فايلر الذى قاد الأحمر فى 6 مباريات محلياً بواقع 3 فى الدورى أمام سموحة والإنتاج الحربى وأسوان ومباراة فى السوبر المحلى أمام الزمالك ومباراتين فى بطولة أفريقيا أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بدور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

س: لماذا لم يدفع فايلر بصالح جمعة حتى الآن؟

ج: لأن اللاعب لم يكن جاهزاً بنسبة 100% ويرغب المدير الفنى فى تجهيزه للمباريات المقبلة لذا دفع به فى ودية الإعلاميين التى خاضها الأهلى أول أمس، الاثنين، والتى انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف وأهدر خلالها صالح ضربة جزاء.

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س: هل طلب فايلر الاستغناء عن صالح جمعة؟

ج: لم يحدث هذا .. فالمدير الفنى يرغب فى الاستفادة من قدرات العالية لصالح جمعة والدفع به فى المباريات المقبلة حال وصوله للمستوى الذى يؤهله لذلك.

س: هل طلب صالح جمعة الرحيل عن الأهلى بسبب عدم المشاركة؟

ج: لم يحدث هذا .. لأن صالح يثق فى قدراته ويحاول حالياً رفع مستواه الفنى والبدنى للحد الذى يُقنع الجهاز الفنى ويدفع به في المباريات المقبلة.

س: ماذا عن الغرامة التى تم وقعها الأهلى ضد صالح جمعة مؤخراً؟

ج: الغرامة وقعها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى ضد اللاعب بسبب عدم حضوره أحد التدريبات الأخيرة بدون إذن والتزم اللاعب بها.