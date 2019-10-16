في بيان رسمي.. المقاصة يعترض على حكم مباراته أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أصدر مجلس إدارة مصر المقاصة برئاسة محمد عبد السلام بيان رسمي، يعترض من خلاله على حكم مباراته أمام المصري البورسعيدي في اللقاء المقرر إقامته مساء غد الخميس ضمن الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور قررت تعيين محمد معروف لإدارة مباراة المقاصة والمصري.

وجاء بيان المقاصة كالتالي:

سادت حالة من الاستياء والغضب لدى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة ولدى الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام "ميدو" بعد قرار لجنة الحكام الرئيسية بتعيين الحكم محمد معروف لإدارة مباراة المقاصة أمام المصري البورسعيدي المقرر اقامتها غدًا في الأسبوع الرابع بالدوري.

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وأبدى مسئولو المقاصة تخوفهم من الحكم محمد معروف قبل المباراة خاصة أن العلاقات متوترة بين اللاعبين والجهاز وبين الحكم بعد مباراة المقاصة مع الزمالك والتي أدارها معروف وتغاضى عن احتساب ضربتي جزاء للفريق بشهادة خبراء التحكيم وبشهادة كل المحللين في استديوهات التحليل.

وتساءل وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة قائلاً :"كيف تقوم لجنة الحكام باختيار حكم بعينه لفريق لادارة مباراتين خلال ثلاثة أسابيع متتالية؟ حيث تم اختيار محمد معروف لإدارة مباراتنا مع الزمالك في الأسبوع الثاني ثم يتم اختياره لإدارة مباراتنا مع المصري في الأسبوع الرابع، أي بعدها بمباراة واحدة".

واضاف هويدي قائلاً :"المقاصة يسجل اعتراضه رسميًا على إدارة الحكم معروف لمباراة المصري، خاصة أنه علي علاقة متوترة مع لاعبي وجهاز المقاصة بعدما اعترضنا عليه بشدة أثناء مباراة الزمالك لتغاضيه عن احتساب ضربتي جزاء، ولا شك أن علاقة الحكم مع لاعبي المقاصة ستكون متأثره باحداث مباراة الزمالك، وسيولد قلق وتوتر لدي لاعبي المقاصة مما يؤثر علي ادائهم ولا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص".

وأوضح هويدي قائلاً :"لا نعترض على التحكيم المصري ولا نوجه اي اتهامات للحكم محمد معروف ولكن بالتأكيد إدارته لمباراة المصري ستجعل قراراته تتأثر باحداث لقاء الزمالك واعترضنا عليه بعد المباراة ، كما أن وجوده في المباراة بعد أسبوعين من موقعة الزمالك سيؤثر سلبيًا على أداء لاعبي المقاصة مما يهدد بإفساد المباراة أو حدوث أخطاء جسيمه وهو ما نحذر منه ونطالب لجنة الحكام بسرعة اتخاذ قرار مناسب لتفادي أحداث تسيء للحكم وللاعبين وللبطولة كلها".