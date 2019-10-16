تقرير.. 6 أندية تهدد اتحاد الكرة بعد تأجيل القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في الساعات الأولى من صباح الأربعاء خرج الاتحاد المصري في بيان نشر على الصفحة الرسمية للاتحاد عبر "فيسبوك" ليعلن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان من المفترض أن تقام مساء السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة.

القرار لم يمر مرور الكرام فالساعات الماضية شهدت العديد من التصريحات النارية تهاجم اتحاد الكرة والذي أعلن أن التأجيل جاء بسبب أسباب أمنية.

ليس هذا فقط بل قرر اتحاد الكرة فور إصدار بيان تأجيل القمة لأجل غير مسمى بتبديل هذه المباراة بلقاء الزمالك والمقاولون العرب لتقام يوم السبت.

- البداية من الزمالك

بداية الهجوم على اتحاد الكرة كان من رئيس الزمالك مرتضى منصور والذي رفض قرار لجنة المسابقات من خلال تبديل القمة بلقاء فريقه أمام المقاولون العرب.

رئيس القلعة البيضاء تحدث عبر برنامج "الزمالك اليوم" ليوجه تصريحات نارية ضد رئيس لجنة المسابقات حسام الزناتي، قائلاً :"هناك تصميم من حسام الزناتي على إرهاق الزمالك قبل مباراة جينيراسيون، بعد تأجيل مباراة الأهلي، وضع مباراة المقاولون لكي يتعرض الزمالك للاجهاد والإصابات".

وأكمل "من سمح لك بوضع مباراة أخرى بدلاً من الأهلي في نفس الموعد، ولماذا لم تضع مباراة للأهلي أمام الجونة في نفس التوقيت، هل كل هذا لأنك عملت من قبل مع نادر شوقي؟".

- تهديد من المقاولون

الغضب الأكبر كان من عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على فريق الكرة محمد عادل الذي هاجم قرار اتحاد الكرة بشأن تبديل مباراة فريقه أمام أسوان المقرر له الجمعة ليواجه بدلاً منه الزمالك السبت.

وتحدث المشرف على فريق الكرة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قائلاً :"سنصعد الأمر إذا واجهنا الزمالك، نطالب بإلغاء الدوري لعدم المساواة والظلم بين الأندية".

- رفض من سموحة والجونة

نادي سموحة كان من بين الأندية التي هاجمت قرار اتحاد الكرة بشأن تأجيل القمة ليخرج رئيسه محمد فرج عامر مطالبًا "الجبلاية" بتأجيل مباراة فريقه أمام بيراميدز.

وعلل رئيس سموحة في تصريحات عبر برنامج "الماتش" والمذاع عبر شاشة "صدى البلد" :""طالما هناك تأجيل لمباراة الأهلي والزمالك، يجب أن يتم تأجيل المباريات الأخرى في نفس الجولة عملا بمبدأ تكافؤ الفرص".

Advertisements

وأكمل "سموحة كان يمتلك 7 لاعبين من المنتخبات المختلفة، سواء في مصر أو أفريقيا، ولدينا لاعب تعرض لإصابة قوية وهو فوزي الحناوي، بجانب من يعاني من الاجهاد والشد العضلي".

واستمر "وبالتالي لا يوجد عدالة في الدوري، من المفترض أن يقوم الدوري على العدالة، نحترم الأمن وقرار تأجيل القمة، لكن يجب أن يتم منحنا أيضا فرصة مثل الأهلي والزمالك".

في المقابل، انضم نادي الجونة للقائمة حيث قال نادر شوقي مسؤول الشركة التي تدير نادي الجونة، إنه يُطالب بتأجيل مباراتين لفريقه أمام نادي مصر بعد تأجيل القمة.

وأضاف شوقي في تصريحات لـ"الخليج 365" :"يجب على اتحاد الكرة أن يقوم بتأجيل مباراة فريقي أمام نادي مصر والمقرر لها يوم 17 من الشهر الجاري خاصة وأنه لدي لاعبين في المنتخب الأولمبي".

وأكمل : "كما أُطالب بتأجيل مباراة الجونة أمام النادي الأهلي والمقرر لها يوم 23 من الشهر الجاري إذا ما قرر اتحاد الكرة تأجيل القمة، لن يكون من العدل أن يحصل الأهلي على كل هذه الراحة قبل مواجهتي، مبدأ تكافؤ الفرص سيكون غائب هنا".

- تخبط وفوضى

بعد قرار تأجيل لقاء فريقه أسوان أمام المقاولون العرب، انتقد مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الجانوبي قرار اتحاد الكرة.

عبد العاطي قال في تصريحات لـ"الخليج 365" :""ما يحدث هو منتهى التخبط، -محدش فاهم حاجة خالص-، لدي مشكلة كبيرة وهي أن اللاعبين يتواجدون في أسوان وبعيدون أن ذويهم لفترات طويلة".

وواصل :"لو كنا علمنا بتأجيل لقاء المقاولون منذ فترة لمنحت اللاعبين أجازة وهو ما يؤثر بالإيجاب عليهم، لكن الآن سأخوض لقاء إنبي وبعده بأيام لدينا لقاء آخر، وبالتالي لا أجازات للاعبين".

في المقابل، حذر نادي مصر المقاصة من حدوث فوضى بالدوري بعد قرار التأجيل، حيث أصدر النادي الفيومي بيانًا رسميًا تعقيبًا على قرار اتحاد الكرة.

أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمصر المقاصة أكد على ضرورة تطبيق العدل بين الأندية وعدم الكيل بمكيالين.

وأبدى "ميدو" تعجبه من خلال البيان من موقف اتحاد الكرة والذي رفض ترحيل مباراته الأخيرة مع الجونة لمدة 24 ساعة بداعي ثبات جدول الدوري.

في المقابل قال وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة :"طلبنا من اتحاد الكرة وقتها تأجيل مباراة الجونة 24 ساعة فقط ولكنه رفض بحجة ثبات جدول الدوري وعدم تأجيل اي مباراة مهما كانت الظروف، رغم ان الجونة لعب قبلنا بخمسة ايام وحصل علي راحة كافية".

وقال هويدي: "أندية المقاولون وسموحة وأسوان والزمالك ترفض التعديلات ونحن مثلها، ونطلب التأجيل أيضا".