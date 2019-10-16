ميسي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي السادس في مسيرته

تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم جائزة الحذاء الذهبي السادس في مسيرته والثالث علي التوالي، وذلك عندما تمكن من تسجيل 36 هدفاً من أصل 34 مباراة سجلهما في الموسم المنقضي وهذا ما أدي لاستمرار سجل انجازاته وحصده للقب أوروبي جديد.

وحضر ميسي الحفل بجانب عائلته، ووعد أطفاله بأن يحصد الجائزة، كما حضر زملاءه بالفريق والأصدقاء منهم لويس سواريز وجوردي ألبا، وأعضاء مجلس إدارة برشلونة والمديرين التنفيذيين خافيير بورداس

وخزافييه فيلاجوانا وسيلفيو إلياس، والمدير التنفيذي إيسكار غراو، كما تميز الحفل بوجود العديد من مقاطع الفيديو تضمنت أهداف ميسي التي مكنته من الحصول علي الحذاء الذهبي السادس بمسيرته.

وتحدث ميسي بعد حصوله علي الجائزة قائلاً "لم أكن لأحقق أي أهداف دون زملائي هذه الجائزة للجميع وهذا أعترف بفضل الفريق علي".

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كما تحدث عن تمنيات الفريق في

الموسم الحالي قائلاً "دوري الأبطال مهم ونريد أن نحصده كل عام، لكن الدوري مهم إيضاً، برشلونة دائماً لايهاب شىء وينافس في كل المسابقات".

جدير بالذكر أن ميسي قد حصد خمس أحذية ذهبية الأول 2009/2010، والثاني 2011/2012 و2012/2013 وقد حصل عليه في ثلاث سنوات متتالية منها: 2016/2017، و2017/2018، و2018/2019.

إضافة لوصوله للهدف ال50 خلال مشاركته بجميع المسابقات للمرة السادسة التي سجل خلالها 51 هدفاً بمشاركته في 50 مباراة منها (36 هدفاً في الدوري و3 بطولة كوبا ديل ري و12 بدوري الأبطال) ليصبح أفضل هداف بالبطولة فهو فريد من نوعه.