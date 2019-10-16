برشلونة وريال مدريد يرفضان تغيير ملعب مباراة الكلاسيكو

رفض كلاً من ريال مدريد وبرشلونة قرار رابطة الدوري الإسباني بتغيير ملعب مباراة الكلاسيكو المرتقبة في 24 من أكتوبر الجاري من كامب نو في برشلونة إلي سانتياجو برنابيو بمدريد نظراً للمظاهرات في كتالونيا.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة يرفض تأجيل المباراة أو تغيير ملعب المباراة، نظراً لإقامة مباراتهم عام 2017

في كتالونيا ومشكلة انفصالها عن إسبانيا إلا أنه رغم ذلك أقيمت المباراة".

أما ريال مدريد فيرفض وبشدة تغيير ملعب المباراة من كامب نو إلي سانتياجو برنابيو فيري تأجيل المباراة إذا لم يكن هناك دواعٍ أمنية تمنع إقامة المباراة، واستمرار جدول

الدوري الذي تم الإعلان عنه دون أن يتم تغيره.

ويملك الناديين مهلة حتي الاثنين القادم لتقديم كل الادّعاءات إلا أن القرار في النهاية ليس بيديهم ويمكن تغييره حتي وإن رفضوا، ذلك أن التأجيل يعني إجراء المباراة في منتصف الأسبوع وهو مالايكون إيجابيًّا إذ أن لعبها في بداية الأسبوع أفضل من منتصفه.

ولم يعرف الاتحاد الإسباني حتي الآن عن اقتراح رابطة الليجا التي أعلنت تغيير ملعب الكلاسيكو.