المقاصة يعترض على تعيين الحكم محمد معروف لمباراته مع المصري

سادت حالة من الاستياء والغضب لدي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة ولدي الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو بعد قرار لجنة الحكام الرئيسية بتعيين الحكم محمد معروف لإدارة مباراة المقاصة أمام المصري البورسعيدي المقرر إقامتها غدًا في الاسبوع الرابع بالدوري.

وأبدي مسئولو المقاصة تخوفهم من الحكم محمد معروف قبل المباراة خاصة أن العلاقات متوترة بين اللاعبين والجهاز وبين الحكم بعد مباراة المقاصة مع الزمالك والتي أدارها معروف وتغاضي عن احتساب ضربتي جزاء للفريق بشهادة خبراء التحكيم وبشهادة كل المحللين في استديوهات التحليل.

وتساءل وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة قائلًا: كيف تقوم لجنة الحكام باختيار حكم بعينه لفريق لإدارة مباراتين خلال ثلاثة أسابيع متتالية؟ حيث تم اختيار محمد معروف لإدارة مباراتنا مع الزمالك في الأسبوع الثاني ثم يتم اختياره لإدارة مباراتنا مع المصري في الأسبوع الرابع، أي بعدها بمباراة واحدة.

وأضاف هويدي قائلًا: المقاصة يسجل اعتراضه رسميًّا علي إدارة الحكم معروف لمباراة المصري، خاصة أنه علي علاقة متوترة مع لاعبي وجهاز المقاصة بعدما اعترضنا عليه بشدة أثناء مباراة الزمالك

لتغاضيه عن احتساب ضربتي جزاء، ولا شك أن علاقة الحكم مع لاعبي المقاصة ستكون متأثرة بأحداث مباراة الزمالك، وسيولد قلق وتوتر لدي لاعبي المقاصة مما يؤثر علي أدائهم ولا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح هويدي قائلًا : لا نعترض علي التحكيم المصري ولا نوجه أي اتهامات للحكم محمد معروف ولكن بالتأكيد إدارته لمباراة المصري ستجعل قراراته تتأثر بأحداث لقاء الزمالك واعترضنا عليه بعد المباراة، كما أن وجوده في المباراة بعد أسبوعين من موقعة الزمالك سيؤثر سلبيًّا على أداء لاعبي المقاصة مما يهدد بإفساد المباراة أو حدوث أخطاء جسيمة وهو ما نحذر منه ونطالب لجنة الحكام بسرعة اتخاذ قرار مناسب لتفادي أحداث تسيء للحكم وللاعبين وللبطولة كلها.