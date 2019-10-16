المنتخب الأوليمبي يدرس المنافسين ويعلن قائمته 28 أكتوبر

كثف الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي وجهازه المعاون من تجميع المعلومات الخاصة بالمنتخبات المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر الشهر المقبل وهي المؤهلة في الوقت نفسه لأولمبياد طوكيو 2020 خاصة المنتخبات التي تقع في مجموعة مصر وهي مالي والكاميرون وغانا.

ونجح الجهاز الفني في تجميع بيانات مكثفة وعدد من المباريات يقوم جميع أفراد

الجهاز الفني بدراستها جيدًا والتعرف علي نقاط القوة والضعف في كل فريق وأبرز العناصر المميزة التي يجب فرض رقابة مشددة عليها.

وقال الكابتن شوقي غريب إن متابعات الجهاز الفني للمنافسين ليست وليدة اليوم ولكنها منذ بداية التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية التي نستضيفها مشيرًا إلي أن المنتخبات التي تأهلت

فعليًّا كنا نتابعها باعتبارها أبرز المرشحين.

وشدَّد غريب علي أنه رغم قوة وشراسة المنافسين إلا أن ثقته كبيرة في لاعبي المنتخب الأوليمبي وقدرتهم علي الظهور بشكل مشرف يرضي الملايين من عشاق كرة القدم المصرية وأنه لمس في المعسكر الأخير تصميم جميع اللاعبين علي تحقيق الإنجاز.

ومن المقرر أن يكشف الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي الستار عن قائمة الـ 21 لاعبًا التي ستشارك في البطولة يوم 28 أكتوبر الحالي ولن يتم حسم موقف القائمة إلا بعد انتهاء جميع مباريات الدوري الممتاز.