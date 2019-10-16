37 لاعبا يمثلون مصر في بطولة العالم للناشئين والشباب للكاراتيه

أعلن الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي عن مشاركة 37 لاعبا من المنتخب الوطني في بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عام، المقرر إقامتها في الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر بسانتياغو في شيلي.

وتضم قائمة المنتخب كل من: كريم غالي، وطارق رمضان، وآسر الحجاوي، وحازم محمد، ومحمود منصور، ومحمد حسن، وأحمد عبد العزيز، وأحمد لطفي، وعبد الرحمن بدر الدين، وعبد الرحمن عبد القادر، وبلال أحمد، وحسام غنيم، وسيف

أحمد، ومحمد صلاح، وملك لمعي، ونادية السيد، وشهد عبد الرحيم، وشروق الحناوي، وبسملة حسن، وروان الشحات، وشهد إبراهيم، ونورسين علي، ونور أبو شوكة، وياسمين نصر الجويلي، وفاطمة سرور، و مصطفى الغباشي، ومؤمن محمد، وطه محمود، وعبد الله هشام، و عب الله ممدوح، ويوسف بدوي، ومنة شعبان عقيلة، وأسماء محمود، وأحلام يوسف، وفريال عبد العزيز، وفوزية علي، وريم سلامة.

ويضم الجهاز الإداري والفني والطبي كل من: محمد الدهراوي رئيس الاتحاد، وحسام عجور نائب رئيس الاتحاد، وأحمد عبد الله رمضان مدير فني كوميتيه، وهاني قشطة مدرب كوميتيه سيدات، ومحمد عبد الرحمن مدرب كوميتيه رجال، والسيد سعيد شمس الدين مدرب كوميتيه شباب، ومحمد عبد الرجال جودة مدرب كوميتيه شابات، ومحمد فتحي أبو عابد مدرب كوميتيه ناشئين، وسيد سالم مدرب كوميتيه ناشئات، وهاني عبد الباقي مدرب كاتا شابات، وأحمد الصاوي طبيب، وأحمد الشيخ مدرب بدني.

ويرافق البعثة الحكام الدوليين: عماد السرس، وهيثم فاروق، وعصام فرج، أحمد شاهين.