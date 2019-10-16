ميسي يحتفل بمرور 15 عاماً علي انضمامه لنادي برشلونة

يشهد يوم السادس عشر من أكتوبر يوماً مهماً علي برشلونة الإسباني، وهو مجيْ أحد أساطير كرة القدم ليونيل ميسي وارتدائه لقميص النادي لأول مرة عام 2004.

ولعب ميسي البالغ من العمر 32 عاماً أول مباراة مع الفريق وهو بسن 17 عاماً، خلال لقاءه مع إسبانيول وذلك عقب دخوله اللقاء في الدقيقة 82، وقبل أن يحرز هدفه الأول في 1 مايو 2005 أمام ألباسيتي.

وتمكن ميسي مع برشلونة من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، الأول مع فرانك ريكارد عام 2006، ثم مع بيب جوارديولا موسم

2008-2009 و موسم 2010-2011، ثم 2014-2015 مع لويس إنريكي.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنه لعب 692 مباراة، سجل خلالها 604 هدفاً، وأحرز خلالها 34 لقباً، و5 كرات ذهبية، و6 أحذية ذهبية، و6 مرات لقب هداف الدوري الإسباني.

ويصنف ليونيل ميسي ضمن أفضل من لعبوا الكرة عبر التاريخ، وهو ضمن أساطير الكرة بجانب دييجو أرماندو ومارادونا وبيليه وكريستيانو رونالدو.

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وسبق وأن شكر جوارديولا في ميسي بعدما حصل علي لقب هداف النادي وهو

بعمر 24 عاماً عام 2012، عندما قال "أشفق علي من يريدون المنافسة مع وجود ميسي، هذا اللاعب مميز ولا مثيل له".

أما عقب أحرازه أربعة أهداف أمام أرسنال عام 2010 قال عنه المدرب أرسين فينجر "هو من أفضل اللاعبين ولايقارن بأحد، ويستفيد من كل خطأ يفعله".

وتمت الأشادة به عندما قال عنه المدرب فابيو كابيلو عام 2005 "أنه لم يري لاعباً مثله لديه العزيمة والأصرار في سنه عندما بدأ اللعب".

وتشعر جماهير برشلونة بالحزن مع أقتراب موعد اعتزاله كرة القدم، أي عند وصوله لعامه ال34 الذي لم يتبقي عليه إلا عامين.

ومع قرب أعتزاله ستخسر كرة القدم أهم لاعبيها الذين لم يبخلوا أبداً عليها، وهو أفضل من مروا علي تلك اللعبة.