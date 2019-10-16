شاهد .. لمسة وفاء من جمال الغندور لحكم سابق

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، على دعم اتحاد الكرة ووزارة الرياضة للحكم السابق مدحت عبدالعزيز والذي يعاني من أزمة صحية .

وقال الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك": "من غير مزايدة ومن غير شو إعلامى وبكل معانى الحب والوفاء وبالعمل وليس بالكلام

مدحت عبدالعزيز فى رعاية اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة وهذه أبسط حقوقه بعد رفضه هو وأسرته أية مساعدات شخصية وهو عزيز النفس كما عهدناه دائمًا ".

شفاك الله وعافاك يا أرجل حكم".