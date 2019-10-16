وزير الرياضة يهنىء منتخب التجديف بالفوز بلقب بطولة إفريقيا .. وتأهل اللاعب "عبد الخالق البنا" لأولمبياد طوكيو

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف ولجميع لاعبي المنتخب الوطنى للتجديف عقب الفوز بلقب البطولة الإفريقية التي أقيمت بتونس في الفترة من 14 حتى 16 أكتوبر الجاري بمشاركة 12 دولة إفريقية والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

تصدر المنتحب المصري جدول ترتيب البطولة بعدد 18 ميدالية متنوعة بواقع 8 ميداليات

ذهبية، و6 ميداليات فضة، و4 ميداليات برونزية، متفوقاً على الدول المشاركة في البطولة المتمثلة في "تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب، اوغندا، كوت ديفوار، نيجيريا، بنين، أنجولا، نامبيبا، زيمبابوي".

كما استطاع اللاعب المصري "عبد الخالق البنا" التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 من خلال منافسات البطولة.

وأكد وزير الشباب والرياضة على المتابعة الدورية لنتائج أبطال مصر المشاركين في مختلف البطولات الرياضية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وتقديم كل الدعم والمؤازرة لهم للفوز بتلك البطولات والتأهل للأولمبياد بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.

ووجه الدكتور أشرف صبحي بضرورة الاستعداد التام من جانب جميع اللاعبين المتأهلين حتى الآن لأولمبياد طوكيو 2020 من خلال تنفيذ البرامج والخطط التدريبية المخصصة لهم؛ لتقديم أفضل أداء خلال منافسات الأولمبياد، والفوز بميداليات أوليمبية تضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية.