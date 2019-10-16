مدرب يد الزمالك: البطولة الأفريقية حصاد مجهود الإدارة والجهاز الفني واللاعبين

أكد باسم السبكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي، أن تحقيق اللقب الإفريقي هو حصاد لمجهود كل اللاعبين والجهاز الفني وإدارةالنادي بقيادة المستشار مرتضى منصور.
أوضح السبكي أنه على الرغم من صعوبة المباريات وقوة الفرق التي كانتيواجهها الزمالك، إلا أن الجميع كان يقاتل من أجل حصد اللقب.
وتابع: "اللاعبون تمتعوا بحالة وروح غير عادية، وهذه سمة أساسية لهم في كل المباريات ".
وأتم: "أهدي اللقب لجماهير الزمالك العظيمة".
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