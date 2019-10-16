محمد علي حارس يد الزمالك: بطولة أفريقيا الأغلى في تاريخي

أعرب محمد علي حارس مرمى فريق اليد بنادي الزمالك عن فخره بتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا مع النادي بعد التتويج بالبطولة الأخيرة التي أقيمت في الرأس الأخضر وفوز الفريق بها للمرة الثالثة على التوالي واللقب 12 في تاريخ القلعة البيضاء . أقيمت في الرأس الأخضر وفوز الفريق بها للمرة الثالثة على التوالي واللقب 12 في تاريخ القلعة البيضاء . وقال الحارس:"البطولة تبقى هى الأغلى في تاريخي مع الزمالك، سأحكي عنها دائمًا". وتابع:"الجميع قاتل من أجل تحقيق البطولة، ونستحق في النهاية التتويج". وأتم: "نشكر إدارة النادي على دعمها لنا، والجماهير على حسن الاستقبال".

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