نجم هامبورج “نيكولاي مولر” يرحل عن البوندسليجا

رحل نجم نادي هامبورج “نيكولاي مولر” عن الدوري الألماني “البوندسليجا” منتصف هذا الأسبوع، موقعًا على عقد قصير الأمد مع نادي ويسترن سيدني الأسترالي، في أول تجربة خارج ألمانيا منذ ظهوره لأول مرة عام 2006 مع نادي “جريوثير فورث”.

الجناح البالغ من العمر 32 عامًا، هُمش على دكة بدلاء نادي إنتراخت فرانكفورت منذ انضمامه للفريق مطلع موسم 2019/2018.

واكتفى رغم إجادته كمهاجم متأخر بتسجيل هدفين لإنتراخت فرانكفورت بعد مشاركته في 7 مباريات خلال النصف الأول من الموسم الماضي، ليقرر الرحيل بنظام الإعارة لصفوف نادي هانوفر عند فتح باب الميركاتو الشتوي 2019.

واستطاع مولر استعادة مستواه المعهود الذي كان عليه رفقة هامبورج، بتسجيل 3 أهداف في 14 مباراة مع هانوفر.

وعلى الرغم من مغادرة المهاجم الكرواتي “لوكا يوفيتش” صوب ريال مدريد في الميركاتو الصيفي، إلا أن المدير الفني لإنتراخت فرانكفورت واصل تهميشه دون منحه أي فرصة هذا الموسم، قبل أن تسمح له بالرحيل بالمجان إلى ويسترن سيدني واندرز اليوم الاربعاء.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي سيدني واندرز (جون تساتسيماس) للموقع الرسمي للنادي “انضمام مولر سيضيف بعدًا جديدًا لتشكيلة الفريق، نحن متحمسون للغاية بإنضمامه لصفوف الفريق، ويجب أن يكون أعضاؤنا وعشاق الفريق متحمسين جدًا لهذه الصفقة، فقد لعب مولر لسنوات عديدة في الدوري الألماني الدرجة الأولى وشارك في دوري أبطال أوروبا”.

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وأكمل “نود أن نرحب بنيكولاي في عائلة واندرز ونتطلع إلى تحقيق أهدافنا معه”.

وسيصل نيكولاي إلى أستراليا في الأيام المقبل للتوقيع على العقد الرسمي، بحسب تأكيد موقع سيدني، وسيكون لاعبًا أساسيًا في تشكيلة الفريق فور وصوله لتعويض المصاب “رادوسلاف ماجيفسكي”.

واكتسب نيكولاي مولر شهرة كبيرة مع نادي ماينز في الفترة من 2011 حتى 2014، حيث سجل 21 هدفًا للفريق، وانضم خلال تلك الفترة لمنتخب ألمانيا الأول كي يكون بديلاً للجناح الشهير لوكاس بودولسكي.

وانتقل بعدها إلى هامبورج ليكتسب رفقته نجومية كبيرة بفضل تسجيل الأهداف وصناعتها بصفة مستمرة.

وكان مولر يعتقد أن انتقاله من هامبورج إلى إنتراخت فرانكفورت سيساعده على تطوير مسيرته إلا أن الظروف لم تساعده لتحقيق ذاته هناك ليقرر انهاء مسيرته في الملاعب الألمانية وخوض تحد جديد في بلاد الكانجرو.