شاهد | أجويرو يتعرض لحادث مروري بسيارة “رانج روفر”

تعرض هداف مانشستر سيتي “سيرخيو أجويرو” لحادث مروري أثناء قيادته لسيارة رانج روفر في مدينة مانشستر صباح اليوم الاربعاء.

وكان أجويرو متوجهًا إلى التدريبات التحضيرية لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء العطلة الدولية التي لم تشهد مشاركته مع منتخب الأرجنتين مثله مثل الأسطورة ليونيل ميسي.

وقالت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية “تعرض سيرخيو أجويرو لحادث سيارة بسيط أثناء توجهه إلى تدريبات مانشستر سيتي. السيارة الرانج روفر الخاصة به، والتي يصل سعرها لـ 150 ألف استرليني، ليست في وضعية جيدة، لكن اللاعب لم يُصب بأي أذى”.

ويُعد سيرخيو أجويرو أكثر لاعب مؤثر في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، إذ سجل 8 أهداف وصنع هدفين، ويعتلي صدارة جدول هدافي البريميرليج مناصفة مع مهاجم تشيلسي “تامي أبراهام”.