ريال مدريد يُفسر سبب رفضه لتحويل الكلاسيكو من كامب نو إلى البرنابيو

رفضت إدارة ريال مدريد بشكل قاطع، ظهر اليوم الاربعاء، فكرة تحويل مباراة الكلاسيكو المقرر لها يوم 26 أكتوبر الجاري، من ملعب كامب نو إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

وطلبت رابطة أندية الدوري الإسباني “لا ليجا” والتي يترأسها خافيير تيباس، من إدارة ريال مدريد إقامة الكلاسيكو على ملعب سانتياجو برنابيو لدواعٍ أمنية، بسبب الاحتجاجات السياسية والشغب الذي ضرب شوارع مدينة برشلونة على مدار الساعات القليلة الماضية.

وعلل ريال مدريد سبب رفضه للعب الكلاسيكو في البرنابيو لأن ذلك سيعني تغيير طريقة المنافسة، وأبدى النادي الملكي استعداده لتغيير موعد المباراة، ليتم تأجيلها إلى وقت لاحق، لحين استعادة شوارع برشلونة لهدوئها الطبيعي.

وكان مُقررًا إقامة الكلاسيكو في وقت الظهيرة بهدف تسويقه تلفزيونيًا لسكان جنوب شرق آسيا ودول أميركا اللاتينية، لكن يبدو أن الرياح جاءت بما لا تشتهي سفن خافيير تيباس وباقي أعضاء رابطة أندية الليجا، إذا لم تنصلح الأحوال في برشلونة خلال أيام من الآن.