عقوبة مزدوجة من يويفا لإدارة لاتسيو، والنادي يحتج!

تلقت إدارة نادي لاتسيو الإيطالي عقوبة مزدوحة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، صباح اليوم الاربعاء، بسبب ما بدر من جمهور الفريق خلال مباراة الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة الدوري الأوروبي قبل أسبوعين.

واعتدى جمهور لاتسيو على لاعبي نادي رين الفرنسي من أصحاب البشرة السمراء ببعض الكلمات العنصرية المسموعة، وهو الأمر الذي احتج عليه الجهاز الفني للفريق أمام حكم المباراة، والذي تضامن مع رين بتدوين ما حدث في تقريره الخاص بالمباراة.

وقررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بعد مراجعة تقرير الحكم ومراجعة لقطات من المباراة، تغريم إدارة لاتسيو مبلغ 20 ألف يورو، وغلق جزء من مدرجات ملعبه “الأولمبيكو” في المباراة القادمة بالبطولة القارية.

واحتجت إدارة لاتسيو في بيان رسمي على قرار هيئة الانضباط والتأديب والأخلاقيات في يويفا، وأكدت على عدم تسامحها مع أي مشجع تصدر منه هتافات عنصرية، وهذه هي أوامر الرئيس كلاوديو لوتيتو.

Advertisements

وأضاف البيان “النادي يؤكد أيضًا عزمه على المتابعة في المحاكم الجنائية والمدنية المسؤولة عن السلوك العنصري الذي لا يضر فقط بصورة لاتسيو ولكنه يعاقب أيضًا الغالبية العظمى من المشجعين الذين هم دائمًا يتجنبوا مثل هذا السلوك، وما حدث أثناء مباراة رين من أقلية صغيرة”.

وختم لاتسيو “يحتفظ لاتسيو بالحق في تقديم استئناف ضد قرارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من أجل تخفيض العقوبة”.