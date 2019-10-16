رياضة | جهاز منتخب مصر يطلب طائرة خاصة لمواجهة جزر القمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهاز منتخب مصر يطلب طائرة خاصة لمواجهة جزر القمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى توفير طائرة خاصة لنقل المنتخب الوطني، لجزر القمر لمواجهة منتخبها يوم 18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وفاز منتخب مصر علي نظيره منتخب بتسوانا ودياً ، بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم علي ملعب برج العرب بالأسكندرية استعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية والتى ستقام فى الكاميرون 2021.

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ووقعت مصر فى مجموعة تضم كل من توجو وكينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021، ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات مصر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتبدأ مصر مهمتها فى الصعود للبطولة القارية الكبري عندما تواجه منتخب كينيا يوم 14 نوفمبر فى مصر فى أولى مباريات المنتخب تحت قيادة حسام البدري، ثم الجولة الثانية تخرج مصر لمواجهة جزر القمر يوم 18 نوفمبر ثم في الجولة الثالثة بعد 9 شهور وتحديداً فى 31 أغسطس 2020 عندما تواجه مصر منتخب توجو فى مصر، ثم الجولة الرابعه يوم 8 سبتمبر 2020 ضد توجو خارج مصر وفي الجولة الخامسة لتصفيات إفريقيا: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020 مع كينيا خارج مصر، ثم الجولة السادسة والأخيرة ستكون من 9 إلى 17 نوفمبر 2020 مع جزر القمر فى مصر.

ويصعد إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية أول وثانى المجموعة فى البطولة التى ستقام فى الكاميرون يونيو 2021.