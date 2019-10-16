رياضة | نجم جديد يغازل برشلونة

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يقترب إيناكي بينا حارس مرمى الفريق الرديف لبرشلونة من الظهور مع الفريق الأول للبرسا خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما ظهر بصورة جيدة للغاية خلال الموسم الحالي.

نجم برشلونة الشاب يقترب من الظهور مع الفريق الأول

وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية، أن ايناكي بينا حارس مرمى الفريق الرديف في برشلونة يعيش حالة من التألق، وذلك بعدما نجح في التصدي لركلة الجزاء الرابعة من أصل 6 ركلات، حيث يتميز نجم الملاسيا برود فعل ممتازة وسريعة كما أنه يتمتع بهدء في الاعصاب وخفة في الحركة والرشاقة وهو ما يؤهله للتصدي لركلات الجزاء بصورة رائعة.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن ايناكي بينا استطاع التصدر لأربعة ركلات جزاء من أصل 6 ركلات تم تسديدها صوبه خلال الموسم الحالي، علمًا بأنه متفوق في التصدى لركلات الجزاء منذ صغره، حيث استطاع خلال موسم 2013 أن يتصدى لـ6 ركلات جزاء من أصل 9 تم تسديدها تجاهه خلال مشاركته مع فريق الناشئين بالنادي .

وأكدت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن الحارس الشاب في طريقه للظهور مع الفريق الأول للنادي الكتالوني خلال الموسم الحالي، بجوار الثنائي مارك أندريه تيرشتيجن ونيتو .

موعد كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم قد حددت موعد السبت الموافق 26 أكتوبر المقبل، للمواجهة النارية التي ستجمع الغريمين برشلونة وريال مدريد على ملعب كامب نو، في قمة منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.