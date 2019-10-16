رياضة | لماذا جمد الأهلي قراراته الرسمية بعد تأجيل مباراة القمة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لماذا جمد الأهلي قراراته الرسمية بعد تأجيل مباراة القمة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب صدور أي تصريحات أو تهديدات من جانب الإدارة بالانسحاب من بطولة الدوري العام، على خلفية تأجيل مواجهة الفريق أمام الزمالك، بالجولة الرابعة.

وأوضح شريف فؤاد المتحدث الرسمي بإسم النادي الأهلي أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، لم يصدر أي تعليق رسمي، أو يهدد بالانسحاب من الدوري المصري، بعد تأجيل لقاء القمة ضد الزمالك.

وأضاف المتحدث الرسمي تصريحاته الإعلامية، "مجلس الأهلي تابع قرار تأجيل لقاء القمة، لكن ليس هناك أي تعليق رسمي حتى الآن على القرار الذي اتخذته الجهات الأمنية".

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واختتم فؤاد لموقع كورة العالمي: "الفريق الأحمر يقدر رؤية الأمن ولا صحة لما يتم ترويجه بأن النادي سينسحب من الدوري، أو مثل تلك القرارات؛ لأنَّ المجلس بالفعل لم يتخذ أي قرار في هذا الاتجاه".