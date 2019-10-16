رياضة | ميسي وسواريز يقودان فالفيردي للتغلب على "فيروس فيفا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي وسواريز يقودان فالفيردي للتغلب على "فيروس فيفا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود فريق برشلونة من جديد لمواصلة رحلته المحلية على صعيد الليجا، وذلك بعدما انتهت فترة التوقف الدولي حيث سيحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره إيبار، في إطار الجولة التاسعة من البطولة .

فالفيردي يتمنى مواصلة عاداته ضد إيبار

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه كانت أخر مرة خسر فيها برشلونة أول مباراة له بعد استراحة دولية في 10 سبتمبر 2016، حيث كانت المواجهة التي جمعت برشلونة ضد ألافيس والتي حسمها الأخير لصالحه بهدفين مقابل هدف، تحت قيادة فنية للإسباني لويس إنريكي، إلا أنه منذ ذلك الحين وبعد مرو 3 سنوات لم يتذوق البلوجرانا أبدًا طعم الهزيمة في هذه الفترة، حيث خاض 12 مباراة حقق خلالها 8 انتصارات و4 تعادلات، إلا أن الإسباني إرنستو فالفيردي كان له نصيب الأسد منها حيث حقق 6 انتصارات و3 تعادلات في 9 مباريات.

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وأشارت الصحيفة المقربة من برشلونة أن الفضل الأول يعود إلى الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز نجمي هجوم برشلونة، حيث سجل الأول 7 أهداف خلال تلك المبارايات الأولى بعد أسبوع الفيفا، فيما سجل المهاجم الأوروجوياني سواريز 9 أهداف كاملة في نفس الفترة .

وعلى صعيد آخر، يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره إيبار في الجولة التاسعة من الليجا، في البروفة الأخيرة قبل مواجهة غريمه التاريخي ريال مدريد، في كلاسيكو الأرض، والمقرر إقامته السبت الموافق 26 أكتوبر الجاري، على ملعب كامب نو، في قمة الجولة العاشرة من البطولة .

ويدخل برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو بهدف الفوز والحصول على الثلاث نقاط، من أجل اعتلاء قمة جدول ترتيب البطولة .

يحتل برشلونة صاحب الأرض والضيافة المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن غريمه التاريخي ريال مدريد المتصدر صاحب الـ18 نقطة.