رياضة | ماذا قال ميسي في حقل تسليمه جائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال ميسي في حقل تسليمه جائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة في مؤتمر تسليمه جائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة في تاريخه.

وقال ميسي في كلمته خلال الحفل :"نريد دائماً الفوز بدوري الأبطال ولكننا ندرك أيضًا أن الدوري شيء مهم ونحن أيضاً لا ننسى الكأس ونريد الفوز بكل شيء".

وأضاف :"دوري أبطال أوروبا شيء خاص جداً, كل موسم نريد تحقيقه لقبه . . لكن الليجا هو أكثر أهمية بالنسبة لنا".

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وتابع :"نريد الفوز بكل شيء، ونسعى لتحقيق ذلك مع الفريق، وبجهد الجميع داخل الفريق.

وزاد :"أاشكر عائلتي والإداريين والفنيين والزملاء، شكرا للويس سواريز وألبا اللذان هما هنا معي، ولهما دور أساسي في هذا الفوز بالحذاء الذهبي".

وواصل :" على الرغم من أن هذه الجائزة فردية، ولكن هي اعتراف وتقدير لكل زملائي في الفريق، أراكم في المرة القادم".

