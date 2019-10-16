رياضة | مفاجأة.. ميتشو يثور بعد تأجيل مباراة القمة

انتابت الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك حالة من الغضب بسبب الاضطرابات في جدول ترتيب بطولة الدوري خلال الساعات الماضية.

وأجرى مسئولو الجبلاية تعديلًا بتأجيل مباراة القمة أمام الأهلي لأجل غير مسمى وخوض مواجهة الزمالك والمقاولون بدلا منها.

وأبدى ميتشو تخفظه على إقامة مباراة المقاولون العرب يوم السبت المقبل بدلُا من الأهلي والمفاجأة في هذا القرار.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تأجيل القمة لأجل غير مسمى وخوض مباراة الزمالك والمقاولون العري بدلا منها في الدوري.

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه قرر رفع دعوى قضائية في المحاكم المختصة، لحل اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري التي تدير شئون الجبلاية في الوقت الحالي، ويرأسها عمرو الجناني.

وقال رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" الذي يبث عبر قناة الحدث الفضائية: "يوم السبت هرفع قضية لحل لجنة اتحاد الكرة، انتوا بتحتلوا اتحاد مش بتاعكم".

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وهاجم مرتضى منصور رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري حسام الزناتي، بعد قراره بتقديم موعد الزمالك والمقاولون، في الاسبوع الخامس من الدوري، عقب تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك نتيجة تعليمات الأمن.

وقال: "هل اتحاد الكرة حصل على إذن الزمالك أو المقاولون لخوض المباراة؟ أتمنى عودة عامر حسين فهو كان يدير الأمور بحنكة".

وأكمل: "اتحاد الكرة يصمم على تعرض لاعبي الزمالك للإصابة قبل مباراة إفريقيا أمام جينيراسيون فوت السنغالي".

ويستعد الزمالك بقيادة ميتشو لمواجهة جينيراسيون فوت في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر الجاري.