رياضة | الأهلي يرد على تأجيل القمة والانسحاب من الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرد على تأجيل القمة والانسحاب من الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اتحاد الكرة المصري في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء تأجيل مباراة القمة بين الاهلي والزمالك والتي كان مقرراً لها يوم السبت المقبل لحساب مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري وذلك بسبب بعض التعليمات الأمنية خوفاً من ظهور إشتباكات بين الجماهير .

وأكد اتحاد الكرة ان الجميع حاولوا حل الموضوع والبحث عن ملعب محايد لإقامة المباراة دون حضور جمهور لكن السلطات الأمنية تمسكت بقرار التأجيل ما جعل الجماهير تثور غضباً بسبب إنتظارهم لتلك المباراة بفارغ الصبر وهي التي تمثل بالنسبة للبعض مباراة الموسم خاصةً أنها تقام بين قطبي الكرة المصرية وأكبر فريقين في القارة الإفريقية .

وفي أول رد للأهلي بعد تأجيل القمة أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي بإسم المارد الأحمر في تصريحات لموقع "كورة" العالمي، أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن أو يهدد بالإنسحاب من بطولة الدوري مثلما تردد في بعض المواقع الإلكترونية والصحف الصادرة اليوم الأربعاء .

وقال فؤاد أن مجلس الإدارة يتابع القرار وتبعياته لكن من دون إصدار أي تعليقات رسمية خاصةً وأن قرار التأجيل صادر من الجهات الأمنية ولا دخل لأحد فيه وهو ما يقدره النادي الأهلي ولا صحة تماماً لما يتم ترويجه حالياً بأن الأهلي سينسحب من البطولة أو مثل هذه القرارات لأن المجلس لم يفكر في هذا الاتجاه .