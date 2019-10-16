رياضة | شوقي غريب يستبعد نجم الأهلي من المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوقي غريب يستبعد نجم الأهلي من المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي الوطني على استبعاد كريم نيدفيد نجم النادي الأهلي من القائمة التي تستعد لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وقرر غريب، عدم ضم كريم نيدفيد خلال البطولة، بسبب معاناته من إصابة، لن يتعافى منها في الوقت الحالي، وهو ما يصعب من فرص لحاقه بالبطولة القارية.

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في وقت سابق عن موعد عودة كريم نيدفيد لاعب الفريق الأحمر للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان نيدفيد قد تعرض للإصابة في الركبة خلال شهر إبريل الماضي ليجري عملية جراحية في ألمانيا ويغيب عن المباريات منذ هذه الفترة.

وقال عبد الحفيظ إن كريم نيدفيد لاعب الفريق يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين 3-4 أسابيع للعودة بشكل تدريجي والتواجد في تدريبات الفريق الجماعية.

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وأضاف أن نيدفيد يستكمل برنامجه التأهيلي في الوقت الحالي للتعافي من الإصابة في ركبته وبات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية خاصة أن الأمور تسير بشكل جيد.

وكان المنتخب الأوليمبي، اختتم معسكره أول أمس حسيث خاض مواجهتين وديتين أمام جنوب إفريقيا، انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي وفاز في الثانية بهدف دون رد.

ويستعد الفراعنة الصغار لنهائيات الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تستضيفها مصر بالفترة من 8 نوفمبر حتى 22 من نفس الشهر، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويلعب المنتخب الوطني ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم كل من "مالي وغانا والكاميرون" ويفتتح مبارياته أمام المنتخب المالي على ملعب القاهرة الدولي.

