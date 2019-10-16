رياضة | برج العرب يقترب من استضافة مباراة مصر وكينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برج العرب يقترب من استضافة مباراة مصر وكينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، من استضافة مواجهة مصر وكينيا، ضمن الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، طلب خوض المباراة على ملعب القاهرة الدولي، إلا أن رفض الجهات الأمنية حتى هذه اللحظة، يحيل دون ذلك.

ويستعد منتخب مصر خلال الفترة المقبلة تحت قيادة حسام البدري المدير الفنى الجديد للفراعنة، لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

ووقعت مصر فى مجموعة تضم كل من توجو وكينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021، ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات مصر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتبدأ مصر مهمتها فى الصعود للبطولة القارية الكبري عندما تواجه منتخب كينيا يوم 14 نوفمبر فى مصر فى أولى مباريات المنتخب تحت قيادة حسام البدري، ثم الجولة الثانية تخرج مصر لمواجهة جزر القمر يوم 18 نوفمبر.

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ثم الجولة الثالثة بعد 9 شهور وتحديداً فى 31 أغسطس 2020 عندما تواجه مصر منتخب توجو فى مصر، ثم الجولة الرابعه يوم 8 سبتمبر 2020 ضد توجو خارج مصر.

ثم الجولة الخامسة لتصفيات إفريقيا: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020 مع كينيا خارج مصر، ثم الجولة السادسة والأخيرة ستكون من 9 إلى 17 نوفمبر 2020 مع جزر القمر فى مصر.

ويصعد إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية أول وثانى المجموعة فى البطولة التى ستقام فى الكاميرون يونيو 2021.

وفاز منتخب مصر علي نظيره منتخب بوتسوانا، بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم علي ملعب برج العرب بالأسكندرية إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية والتى ستقام فى الكاميرون 2021.

وسجل هدف مصر الوحيد لاعب وسط النادى الأهلى حمدي فتحي في الدقيقة 72 من زمن اللقاء، بعد أن دخل كبديلاً في الشوط الثانى بدل من لاعب بشكتاش التركي محمد النني، بعد إستغلال عرضية داخل منطقة الجزاء من محمود علاء.