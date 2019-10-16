رياضة | أزمة أمنية تهدد إقامة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة أمنية تهدد إقامة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي ريال مدريد طلب الاتحاد الإسباني استضافة مباراة الكلاسيكو المقبلة في ملعب سانتياجو برنابيو بدلًا من كامب نو معقل برشلونة بسبب الأحداث السياسية والغضب بسبب الأحكام القضائية بسجن عدد من القادة السياسيين في إقليم كتالونيا.

وتزايدت حدة الاحتجاجات في مدينة برشلونة وإقليم كتالونيا مما أدى إلى القبض على 51 متظاهراً، وإصابة 125 شخصاً بجروح.

Advertisements

وذكرت صحيفة "آس" أن الاتحاد الإسباني يحاول عكس مكان المواجهة ليلعب الذهاب في مدريد بدلاً من كتالونيا لكن نادي ريال مدريد يرفض ذلك ويتمسك بإقامة الكلاسيكو في موعده وعلى ملعب كامب نو.

وتحدد للقاء برشلونة وريال مدريد ملعب كامب نو في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.