رياضة | عاجل- على طريقة الأهلي والزمالك.. الكلاسيكو في طريقه للتأجيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- على طريقة الأهلي والزمالك.. الكلاسيكو في طريقه للتأجيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم على تأجيل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والمقرر لها يوم 26 أكتوبر الجاري في الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وطلبت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني نقل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد لملعب البرنابيو بسبب المظاهرات التي تطالب بإنفصال إقليم كتالونيا.

وكتبت صحيفة الماركا اليوم: لجنة المسابقات في الاتحاد الاسباتي طلبت تغيير مكان الكلاسيكو إلى مدريد بسبب الظروف الاستثنائية والخارجة عن إرادتنا.

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واضافت الصحيفة: ريال مدريد لا يقبل لعب الكلاسيكو الذهاب في الببرنابيو ولذلك من المُمكن ان يتم تأجيل موعد مباراة الكلاسيكو وتابعت الصحيفة: تعتقد مصادر النادي الأبيض أن تغيير النظام يمكن أن يغير المنافسة ويضر بالأطراف الثالثة، ريال مدريد رافض لعب كلاسيكو الذهاب في البرنابيو ولكن كل شيء سوف تتخذه لجنة المسابقات، ريال مدريد وبرشلونة يرفضان عكس مُباراة الكلاسيكو ولهذا السبب تأجيل موعد المُباراة امر وارد.

وتشابه أمر تأجيل لقاء الكلاسيكو مع تأجيل لقاء القمة في مصر بين الأهلي والزمالك والذي تم تأجيله بشكل رسمي في الساعات الماضية بدواعي أمنية.