رياضة | الكلاسيكو مهدد بالنقل خارج برشلونة.. وريال مدريد يرفض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكلاسيكو مهدد بالنقل خارج برشلونة.. وريال مدريد يرفض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الاتحاد الإسباني من نادي ريال مدريد استضافة مباراة الكلاسيكو المقبلة في ملعب سانتياجو برنابيو بدلًا من كامب نو معقل برشلونة بسبب الأحداث السياسية والغضب بسبب الأحكام القضائية بسجن عدد من القادة السياسيين في إقليم كتالونيا.

وارتفعت حدة الاحتجاجات في مدينة برشلونة وإقليم كتالونياوالتي أدت للقبض على 51 متظاهراً، وإصابة 125 شخصاً بجروح.

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وذكرت صحيفة "آس" أن الاتحاد الإسباني يحاول عكس مكان المواجهة ليلعب الذهاب في مدريد بدلاً من كتالونيا لكن نادي ريال مدريد يرفض ذلك ويتمسك بإقامة الكلاسيكو في موعده وعلى ملعب كامب نو.

وتحدد للقاء برشلونة وريال مدريد ملعب كامب نو في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري.