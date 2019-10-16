رياضة | اخر اخبار محمد صلاح اليوم استعدادا لمواجهة مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اخر اخبار محمد صلاح اليوم استعدادا لمواجهة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في اخر اخبار محمد صلاح اليوم نجم فريق ليفربول الإنجليزي، يواصل الفرعون المصري تحضيراته لمواجهة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الاحد المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

ويخوض محمد صلاح لقاء من العيار الثقيل مع ليفربول ضد مانشستر يونايتد في قمة مرتقبة والمعروفة باسم ديربي القميص الأحمر نظيراً لارتداء الفريقين لنفس الألوان.

Advertisements

ومن المتوقع أن يعول يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على محمد صلاح في التشكيلة الأساسية بالخط الهجومي بجانب الثنائي ساديو ماني وفيرمينو.

اخر اخبار محمد صلاح اليوم للتحضير لمباراة اليونايتد يوم الاحد المقبل في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية ونشر موقع ليفربول فيديو يظهر فيه محمد صلاح وهو يتدرب مع زملائه ضمنللتحضير لمباراة اليونايتد يوم الاحد المقبل في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية

ويسعي ليفربول بقيادة محمد صلاح لحصد الانتصار التاسع بعدما تفوق في الـ8 مباريات الماضية متصدراً بطولة الدوري برصيد 24 نقطة ويبدو وأن الريدز مقبل هذا الموسم على تحقيق البطولة بعد فقدان اللقب في الموسم الماضي بآخر جولة لصالح مانشستر سيتي.

وحصل صلاح في الموسم الماضي على جائزة هداف بطولة الدوري بالتساوي مع الثنائي ماني زميله في ليفربول وأوباميانج مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي وهو العام الثاني على التوالي الذي يحصل فيها اللاعب على جائزة هداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج