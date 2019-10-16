رياضة | أول قرار من رينيه فايلر بعد تأجيل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول قرار من رينيه فايلر بعد تأجيل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على اتخاذ أول قرارته عقب تأجيل مباراة الفريق أمام الزمالك في الدوري المصري

وقرر مدرب الأهلي بالاتفاق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على خوض مباراة ودية يوم السبت أو الأحد بأقصى تقدير، ويتم الاتفاق عليها خلال الساعات المقبلة.

ويأتي قرار فايلر لرغبته في الحفاظ على اللياقة الفنية للاعبين، وعدم التراخي خاصة أن الفريق ينتظره العديد من المواجهات الإفريقية بدوري الأبطال.

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وأعلن الاتحاد المصري لكره القدم برئاسة عمرو الجنايني تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان مقررًا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز.

وجاء قرار اتحاد الكرة بتأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.

وكان من المفترض أن تقام مباراة الأهلي والزمالك، مساء السبت 19 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.