رياضة | اعتراضا على تأجيل القمة.. المقاصة يكشف عن سقطة جديدة للجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتراضا على تأجيل القمة.. المقاصة يكشف عن سقطة جديدة للجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو استياءه من قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمي، مما جعل بعض الأندية مثل المقاولون وأسوان وسموحة والزمالك ترفض تعديلات الجدول وترفض الالتزام بمواعيد مبارياتها المعدله هذا الاسبوع مما يسبب فوضي في نظام بطولة الدوري هذا الموسم.

وتعجب الجهاز الفني للمقاصة من موقف اتحاد الكرة الذي رفض ترحيل مباراته الخيرة مع الجونة لمدة 24 ساعة بحجة ثبات جدول الدوري ورفضه التام لتعديل أي مباراة هذا الموسم مهما كانت الاسباب.

وطالب مسئولو المقاصة اتحاد الكرة بتطبيق العدالة والمساواة بين جميع الاندية وعدم الكيل بمكيالين لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

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وقال وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة: "تعرضنا لظلم كبير في مباراة الجونة الأخيرة بالأسبوع الثالث بالدوري ، حيث لعبنا مع الزمالك يوم 3 أكتوبر ، وسافرنا في نفس اليوم الي الغردقة لمسافة اكثر من 500 كيلو متر للعب مع الجونة يوم 6 أكتوبر ، مما كان له أثر سلبي علي لاعبينا بسبب الإجهاد وتغيير 5 لاعبين في التشكيل ، مما اثر علي نتيجة المباراة وخسرنا 3 نقاط". وأضاف وليد هويدي: "طلبنا من اتحاد الكرة وقتها تأجيل مباراة الجونة 24 ساعة فقط ولكنه رفض بحجة ثبات جدول الدوري وعدم تأجيل أي مباراة مهما كانت الظروف رغم أن الجونة لعب قبلنا بخمسة أيام وحصل على راحة كافية".