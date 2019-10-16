شكرا لقرائتكم خبر عن مينديز: رونالدو سيتجاوز بيليه ولن يعتزل كرة القدم حالياً والان مع التفاصيل

700 هدف في مسيرته الرياضية بدأها في أكتوبر 2002 بتسجيل أول اهدافه الرسمية بقميص سبورتنج لشبونة والآن بعد مرور 17 عامًا فقط وفي شهر أكتوبر أيضا يحتفل بوصوله الي الهدف 700 ، سجل مخيف يمتلكه الجناح البرتغالي كريستيانو رونالدو، سواء كان مع سبورتنج لشبونة ، مانشستر يونايتد ، ريال مدريد، يوفنتوس أو المنتخب الوطني البرتغالي .

حل وكيل اللاعبين الشهير خورخي مينديز، واحد مالكي نادي ولفرهامبتون الإنجليزي الناشط في الدوري الإنجليزي ضيفاً علي الجريدة الإيطالية الشهيرة " توتو سبورت"، حيث بدأ حواره بعبارات متوهجة عن سجل تهديف رونالدو المخيف قائلاً "الأرقام لا تكذب وتوضح الطريقة التي يسير عليها رونالدو لكسر الأرقام وتحطيم السجلات التهديفية ، والتي ترفعه إلى فئة أفضل لاعب في تاريخ كره القدم ومع فارق كبير مقارنه مع الآخرين".

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وأضاف منينديز، "رونالدو يفعل كل شيء ليخدم الأندية التي يلعب لها ، سواء في إنجلترا أو إسبانيا أو الآن في إيطاليا ، ولكن أيضا مع المنتخب الوطني البرتغالي، حيث أنه الدون ، لعبت البرتغال بالفعل ثلاثه نهائيات ، وفازت باثنين ".

كما تحدث خورخي عن احتمالية توقف رونالدو عن ممارسة كرة القدم في القريب العاجل وعن فارق الأهداف الذي يبعده عن أسطورة البرازيلية بيليه الذي سجل ٧٦٨هدف ويزال بعيد عن رونالدو ب ٦٨ هدف قائلاً " كريستيانو رونالدو ليس لديه أي نية للتوقف ، لقد وصل إلى الهدف الرائع المتمثل في 700 أهداف ، ولكن ليس لدي أدنى شك في انه سيتفوق علي بيلية كأفضل هداف في تاريخ كرة القدم سيفعل ذلك مع يوفنتوس.

وتابع وكيل اللاعبين "لا يهم رونالدو دائما يصنع الفارق أينما تواجد".