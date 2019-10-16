شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي: لقب دوري الأبطال هدفنا في برشلونة كل موسم والان مع التفاصيل
تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد نادي برشلونة الإسباني ، عقب تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي، على أهمية المنافسة على جميع البطولات مع البارسا في الموسم الحالي.
ميسي يتوج بالحذاء الذهبي
وتوج ميسي بجائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة في تاريخه بعدما تصدر قائمة الهدافين في الدوريات الأوروبية لموسم 2018/2019، بعد تسجيلة 36 هدف في الموسم الماضي، متفوقًا على كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الذي وصل عدد أهدافه لـ33 هدف.
واستطاع النجم الأرجنتيني تحقيق الجائزة للمرة السادسة في تاريخه، والثالثة على التوالي بعد تحقيقها في أعوام 2010، 2012، 2013، 2017، 2018.
ميسي برشلونة يرغب في الفوز دائماً
وتحدث البرغوث خلال الحفل المقام من صحيفة "ماركا" الإسبانية، قائلا: "دوري الأبطال هدف دائم لبرشلونة في كل موسم، لكن علينا ألا ننسى أهمية لقب الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، برشلونة يريد الفوز بكل شيء".
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