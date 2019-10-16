اتحاد الكرة يستعد لإعلان موقفه من المشاركة في خليجي 24 بقطر

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن الاتحاد اليمني سيحدد موقفه من المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين لكرة القدم (خليجي 24) من عدمه في غضون أيام قليلة مقبلة.



وذكرت صحيفة "الرؤية" العمانية اليوم أن مصدرا مطلعا في المنتخب اليمني لكرة القدم، فضل عدم نشر اسمه، نفى قيام الاتحاد اليمني بتوجيه خطاب رسمي إلى الاتحاد الخليجي يتضمن الانسحاب من البطولة التي ستقام في قطر، مؤكدا أن الاتحاد لا يزال يدرس خيار المشاركة من عدمه وسيحدد ذلك بعد اجتماع مجلس الإدارة.

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وأضاف المصدر أن المنتخب اليمني يعسكر حاليا في العاصمة السعودية الرياض من أجل رفع درجة استعداده للجولات المقبلة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم 2022 بقطر ونهائيات كأس آسيا 2023 بالصين.

وأشار المصدر إلى أن وضع المنتخب اليمني صعب للغاية وقد حالت الظروف دون انطلاق الدوري المحلي، وهو ما خلق صعوبة في إقامة مباريات ودية، وتسبب في عدم الجاهزية الفنية، وبالتالي تلقي هزيمة ثقيلة أمام أوزبكستان صفر / 5 ، في المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي ضمن التصفيات.

ومن المقرر أن تجرى قرعة خليجي 24 في 23 تشرين أول/أكتوبر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، والتي ستستضيف منافسات تلك النسخة، ويتولى تنظيم بطولة كأس الخليج العربي، الاتحاد الخليجي لكرة القدم برئاسة حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني الرئيس الحالي للاتحاد القطري للعبة.