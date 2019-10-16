شكرا لقرائتكم لجنة الحكام تعلن أسماء حكام الأسبوع الرابع للدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت على النحو التالى:
إنبى والانتاج الحربى : محمود بسيونى ويعاونه عمر فتحى وهشام طلب ..وعمرو الشناوى حكما رابعا.
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