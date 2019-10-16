شكرا لقرائتكم لجنة الحكام تعلن أسماء حكام الأسبوع الرابع للدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، عن أسماء حكام مباريات الغد ضمن الأسبوع الرابع للدورى الممتاز. وجاءت على النحو التالى: Advertisements إف سى مصر والجونة : عبد العزيز السيد ويعاونه رجب محمد ونور سعيد .. وأحمد عبد السميع حكما رابعا. إنبى والانتاج الحربى : محمود بسيونى ويعاونه عمر فتحى وهشام طلب ..وعمرو الشناوى حكما رابعا. المقاصة والمصرى : محمد معروف ويعاونه هانى خيرى وعدى عيد ..ومحمد عمارة حكما رابعا. بيراميدز وسموحة : محمد الصباحى ويعاونه محمود أبو الرجال و أحمد عبد الغنى .. وأحمد صالح حكما رابعا.

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