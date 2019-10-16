شكرا لقرائتكم الأمن يوافق على حضور 7 آلاف مشجع لمواجهة الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان الإسماعيلى قد نال بطاقة العبور لهذا الدور بعد الفوز على أهلى بنى غازى الليبى ذهاباً برباعية مقابل هدفين وإياباً بالخسارة بهدف دون رد.
ويستضيف الإسماعيلى منافسه حرس الحدود يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية فى رابع جولات مسابقة الدورى الممتاز.
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